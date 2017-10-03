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Эстафету минирования от Екатеринбурга приняла КазаньСегодня в 16:13

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Работают по "уральскому сценарию".

3 октября по Казани прокатилась волна лжеминирований, сообщают местные СМИ. В правоохранительные органы поочередно поступали звонки о бомбах в здании Госсовета Татарстана, региональных министерств, IT-парке и нескольких школах. Правоохранительные органы республики пока не дают комментариев, передает "Уралинформбюро".

Все происходящее напоминает события 29 сентября в Екатеринбурге. Тогда в такой же очередности телефонные террористы "заминировали" порядка 150 зданий. Звонки о заложенных бомбах продолжались почти сутки. По версии некоторых экспертов, таким образом власти проверяют готовность силовых структур к чрезвычайным происшествиям.

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