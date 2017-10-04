Из-за наледи.

В ночь на 4 октября в Верхней Пышме произошло ДТП с участием трех легковушек и большегруза, передает "Уралинформбюро".

На Успенском проспекте Ford Focus врезался в ВАЗ-2107, после чего в получившийся "тандем" въехала третья машина – также Ford. Водитель одной из легковушек вышел на дорогу, чтобы остановить проезжающих автомобилистов, когда к месту аварии подъехал МАЗ.

Управлявший грузовиком мужчина пытался остановиться, но из-за наледи на проезжей части сделать это ему не удалось – МАЗ протаранил стоявшие на дороге машины, попутно зацепив того самого водителя. Последнего госпитализировали с рваными ранами.