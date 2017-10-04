Под Алма-Атой разбился самолет санитарной авиации – погибли всеСегодня в 08:31
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Борт направлялся к роженице.
Вечером 3 октября вблизи Алма-Аты потерпел крушение самолет санитарной авиации, который вез врачей для оказания помощи роженице, находившейся в тяжелом состоянии, сообщают федеральные СМИ.
Направлявшийся в Шымкент Ан-28 авиакомпании Eastwing пропал с радаров около 19.00 по местному времени. Через полтора часа его обнаружили горящим на земле. Погибли все 5 человек, находившихся на борту. Пациентов среди них не было, передает "Уралинформбюро".
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