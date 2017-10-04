Борт направлялся к роженице.

Вечером 3 октября вблизи Алма-Аты потерпел крушение самолет санитарной авиации, который вез врачей для оказания помощи роженице, находившейся в тяжелом состоянии, сообщают федеральные СМИ.

Направлявшийся в Шымкент Ан-28 авиакомпании Eastwing пропал с радаров около 19.00 по местному времени. Через полтора часа его обнаружили горящим на земле. Погибли все 5 человек, находившихся на борту. Пациентов среди них не было, передает "Уралинформбюро".