Среди них двое детей.

В Акмолинской области Казахстана столкнулись иномарка и отечественные "жигули" шестой модели. Погибли 7 человек, среди них есть дети, сообщает "Уралинформбюро".

ДТП произошло на трассе Алма-Ата – Екатеринбург в районе села Мариновка. Mitsubishi Montero Sport врезался в ВАЗ-2106. Пассажир "японца", а также водитель и пять пассажиров отечественного автомобиля, скончались на месте от полученных травм. Среди них было двое детей - 2 и 4 лет, пишут СМИ.

Водитель и еще один пассажир Mitsubishi находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются.