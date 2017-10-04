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Труп пропавшего тагильчанина нашли в вентиляции жилого дома (ФОТО 18+)Сегодня в 10:49

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По запаху.

В Нижнем Тагиле по запаху обнаружил труп в вентиляционной шахте многоквартирного дома. Ранее жильцы жаловались в управляющую компанию на неработающую вытяжку, передает "Уралинформбюро".

Тело мужчины нашли 2 октября в доме №76 по улице Ильича – мертвец перекрыл вентканал между четвертым и пятым этажами. По предварительным данным, труп провисел между стен жилого дома около двух недель.


Фото: mstrok.ru

Для его извлечения спасателям Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила пришлось ломать стену в смежных квартирах на двух этажах. По словам очевидцев, тело доставали почти 7 часов.

Как мужчина попал в вентиляцию – выясняют следователи. "Проводится проверка, разбираемся в обстоятельствах происшествия. Но данных о криминальном характере смерти не имеется", - пояснил "Уралинформбюро" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Между тем, личность мужчины, найденного в вентиляции, опознали родственники, пишет АН "Между строк". Погибшим оказался ранее пропавший без вести Александр Трегуб. В середине сентября он ушел из дома после ссоры с супругой. Его поиском занимались полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Тело отправлено на экспертизу для установления причины смерти.

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