Трое пострадали.

Четыре человека погибли в ДТП на тюменской трассе ночью 4 октября. Авария произошла на федеральной автодороге Курган-Тюмень, недалеко от поворота на поселок Тараскуль, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД.

Минивэн Toyota Previa ехал в Тюмень с курганской таможни. Возможно, водитель уснул за рулем. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Мусоровоз вылетел в кювет. В ДТП погибли четверо мужчин 26, 36, 37 и 46 лет. Тяжелые травмы получили двое молодых людей 19 и 25 лет и 23-летняя девушка. У обоих парней переломы шейного отдела позвоночника, травмы головы, девушка получила перелом костей черепа, травму головы и ушибы. Спасателям пришлось разрезать японскую машину, чтобы вытащить пострадавших.

Для обеспечения бесперебойного движения по трассе инспекторы ДПС регулировали движение, пропуская транспорт в обоих направлениях поочередно. К 10.00 последствия ДТП ликвидировали.



Фото: ТОСЭР/ vk.com