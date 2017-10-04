Прокуратура ищет пострадавших.

3 октября 2017 года в столовой школы №142, расположенной в Горном Щите, обрушилась часть штукатурного слоя потолка. На место происшествия выехали сотрудники Чкаловской прокуратуры Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

В настоящее время выясняется, пострадал ли кто-нибудь из учащихся. Кроме того, предстоит установить, когда в учебном заведении проводился капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.