Мужчины.

В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта Каменные палатки обнаружили труп мужчины. О страшной находке сообщили очевидцы в соцсети, передает "Уралинформбюро".

"Остановка Каменные Палатки. Прямо на остановочном комплексе труп мужчины накрыт полиэтиленом. Уже приехали ППС", - написал один из пользователей паблика "Инцидент Екатеринбург" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В пресс-службе регионального СУ СКР подтвердили информацию и пообещали прокомментировать инцидент позднее, поскольку сотрудники ведомства только начали работу на месте происшествия.