Три человека пострадали.

На дороге Ачит – Мясогутово вечером 3 октября столкнулись Geely Emgrand и ВАЗ-2112. В аварии погибли две пассажирки отечественного автомобиля, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Три человека госпитализированы с места ДТП с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, виновников аварии стал водитель иномарки. Он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на "встречку", где и произошло столкновение.