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В аварии на Среднем Урале погибли две женщиныСегодня в 11:47

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Три человека пострадали.

На дороге Ачит – Мясогутово вечером 3 октября столкнулись Geely Emgrand и ВАЗ-2112. В аварии погибли две пассажирки отечественного автомобиля, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Три человека госпитализированы с места ДТП с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, виновников аварии стал водитель иномарки. Он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на "встречку", где и произошло столкновение.

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