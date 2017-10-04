С переломом ключицы.

На улицах Бишкека 3 октября корова устроила переполох. Парнокопытное напало на 91-летнюю бабушку, 51-летнюю женщину и милиционера.

Как пишет Sputnik.kg, пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии с переломом ключицы, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Наши люди настолько суровы, что могут на быка с голыми руками идти 😬 pic.twitter.com/YJCBu2Njx0 — Эрни (@JohnnyPub) 3 октября 2017 г.

Точное количество пострадавших от взбесившейся коровы пока неизвестно. Заявили о причинении ущерба в милицию только трое, передает "Уралинформбюро". Хозяин пригрозил животному расправой в ближайшие пару дней.