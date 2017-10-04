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Снегопад удвоил количество ДТП на Среднем УралеСегодня в 14:03

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Водители и дорожники оказались не готовы к зиме.

Аварийность на дорогах Свердловской области 3 октября выросла в два раза из-за снегопада и гололедицы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

В регионе произошло почти 300 ДТП при среднем показателе 150-170. Два человека погибли и 11 получили травмы в авариях, произошедших из-за заноса автомобилей, водители которых не успели "переобуться".

Синоптики предупреждали о грядущем похолодании и снежных осадках за неделю, однако для автомобилистов и дорожных организаций погодные изменения стали неожиданностью. "Большинство дорожной техники к работе в зимний период еще не переоборудовали, и наступление необходимости выполнять работы по ликвидации зимней скользкости, со слов ответственных работников, посчитали "форс-мажором", - отметили в ведомстве.

За несвоевременною уборку дорог от наледи и снега составлено 11 административных материалов и выдано 117 предписаний.

Следующее похолодание на Среднем Урале ожидается 23 октября. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам "переобуться", а дорожникам подготовить технику к зиме.

Стоит напомнить, что 3 октября 2017 года Екатеринбург застыл в 9-балльных пробках. Лидером по аварийности в уральской столице был признан Юго-Западный район.

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