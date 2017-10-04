Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Расследовать крушение самолета АН-28, разбившегося в Илийском районе Алматинской области вечером 3 октября, будет специальная комиссия Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана, передает "Уралинформбюро".

По словам главы министерства Жениса Касымбека, члены комиссии уже вылетели на место катастрофы. "Причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время", – цитирует министра ТАСС.

Также Касымбек выразил соболезнования семьям погибших при крушении.

Вчера в 18:39 из Алма-Аты в Шымкент вылетел самолет малой авиации Ан-28, спешивший к рожающей женщине. Через 12 минут судно исчезло с радаров, а затем упало возле села Междуречинск и загорелось. В самолете было 3 члена экипажа и 2 врача, все они погибли.

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