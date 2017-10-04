И едва не сорвали цирковое шоу.

В украинском городе Сторожинец два енота из государственного цирка "Орбита" ограбили местный магазин. "Вечеринка" стоила руководству шапито 46 тысяч гривен (почти 100 тысяч рублей).

По информации "КП-Украина", животные сбежали из вольера и ворвались в торговую точку, расположенную через дорогу от цирка. Там они разбросали и побили бутылки с водкой, коньяком и пивом. Пролитый алкоголь звери выпили, а закусывали дорогой колбасой и сыром.

По словам администратора цирка Василия Колоса, на утро еноты были нетрезвые и с запахом. Третий день животные страдают от похмелья: к ним вызвали ветеринаров с капельницами, передает "Уралинформбюро".

Из-за опьянения звери не смогли участвовать в вечернем цирковом шоу. Вместо двух кутежников выступали их коллеги.