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Пьяные еноты-кутежники устроили дебош в магазинеСегодня в 16:02

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И едва не сорвали цирковое шоу.

В украинском городе Сторожинец два енота из государственного цирка "Орбита" ограбили местный магазин. "Вечеринка" стоила руководству шапито 46 тысяч гривен (почти 100 тысяч рублей).

По информации "КП-Украина", животные сбежали из вольера и ворвались в торговую точку, расположенную через дорогу от цирка. Там они разбросали и побили бутылки с водкой, коньяком и пивом. Пролитый алкоголь звери выпили, а закусывали дорогой колбасой и сыром.

По словам администратора цирка Василия Колоса, на утро еноты были нетрезвые и с запахом. Третий день животные страдают от похмелья: к ним вызвали ветеринаров с капельницами, передает "Уралинформбюро".

Из-за опьянения звери не смогли участвовать в вечернем цирковом шоу. Вместо двух кутежников выступали их коллеги.

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