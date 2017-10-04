Пьяный тюменец сбил инспектора ДПССегодня в 19:08
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Возбуждено уголовное дело.
34-летний житель села Аромашево стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Мужчина, будучи нетрезвым, сбил инспектора ДПС, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Инцидент произошел днем 2 октября на улице Ленина. Lada Priora вызвала подозрение у патруля слишком низкой скоростью передвижения. Водитель проигнорировал требование госавтоинспектора остановиться и сбил его. "Тем самым применил насилие в отношении инспектора ДПС находящегося при исполнении", - подчеркнули в ведомстве, не уточнив, насколько серьезные травмы получил сотрудник ДПС.
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