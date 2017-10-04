×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пьяный тюменец сбил инспектора ДПССегодня в 19:08

  • Текст

Возбуждено уголовное дело.

34-летний житель села Аромашево стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Мужчина, будучи нетрезвым, сбил инспектора ДПС, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел днем 2 октября на улице Ленина. Lada Priora вызвала подозрение у патруля слишком низкой скоростью передвижения. Водитель проигнорировал требование госавтоинспектора остановиться и сбил его. "Тем самым применил насилие в отношении инспектора ДПС находящегося при исполнении", - подчеркнули в ведомстве, не уточнив, насколько серьезные травмы получил сотрудник ДПС.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×