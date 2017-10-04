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На Среднем Урале взлетел на воздух домик рыбакаСегодня в 19:22

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Вместе с отдыхающими.

На берегу Волчихинского водохранилища взорвался рыбацкий домик. ЧП произошло 3 октября 2017 года на территории базы отдыха "Остров" под Первоуральском.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, двое рыбаков из Первоуральска приехали в арендованный ими летний домик. Отметив выезд на природу, мужчины решили отдохнуть. Один из рыбаков задремал на нижней полке двухярусной кровати, другой с сигаретой расположился на верхней полке.

"Рыбаки для обогрева и приготовления пищи пользовались газовыми баллонами объемом 5 и 50 литров, помещенными в холодную хижину в нарушение требований пожарной безопасности. Произошла утечка газовой смеси с последующим мощным хлопком, в итоге фанерный домик рухнул словно карточный. Охотники до осенней рыбалки чудом не погибли", - рассказал пресс-атташе областного полицейского главка Валерий Горелых.

Один из рыбаков был доставлен в больницу, другому медики оказали помощь в лесу.

Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

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