В разных районах города.

Жители Екатеринбурга сообщают в социальных сетях об эвакуации нескольких школ. Речь идет об учебных заведениях в разных частях города - среди них гимназия №9, а также школы №№10, 76, 85, 102, 143, 146 и 163, передает "Уралинформбюро".

Информация о новых "заминированных" школах появляется буквально каждую секунду. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области ситуацию не комментируют. "Информация будет дана по итогам проверок", - лаконично отметил официальных представитель ведомства Валерий Горелых.

5 октября началось в уральской столице с эвакуации здания арбитражного суда на Шарташской.

Жители мегаполиса высказывают опасения, что повторится ситуация недельной давности. 29 сентября из-за телефонных террористов были эвакуированы порядка 150 зданий.

Екатеринбург переживает масштабную волну минирований уже в третий раз. Накануне "терроризировали" Челябинск.

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