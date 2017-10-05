По "делу ЮКОСа".

Обыски как минимум у семи сотрудников "Открытой России" прошли 5 октября 2017 года. По словам редактора сайта "Открытая Россия" Вероники Куцылло, следователи пришли к ней примерно в 6.30 утра. Одновременно обыски начались у родителей председателя движения Александра Соловьева, системного администратора редакции Артема Минича и дочери главреда Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.

В СКР обыски в "Открытой России" объяснили расследованием уголовного дела в отношении бывших акционеров и руководителей "ЮКОСа" по факту хищения акций и денег, передает "Уралинформбюро".

"В ходе расследования получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени "Открытой России". Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается", - говорится в официальном сообщении СКР.

В ведомстве добавили, что обыски проводятся в квартирах и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы.

"Открытая Россия" была образована в 2001 году акционерами "ЮКОСа" и группой частных лиц. Первоначально ее целью заявлялась реализация благотворительных, образовательных и просветительских проектов. В 2006 году с арестом Михаила Ходорковского деятельность "Открытой России" была приостановлена. В 2014-м движение получило вторую жизнь, и обратилось к сфере политики. На учредительной конференции организации в ноябре 2016-го Ходорковский заявил, что они будут контролировать деятельность органов власти и СМИ, а также займутся "разоблачением лжи официальной пропаганды, участием в выборах в муниципальные советы и областные заксобрания".

В Екатеринбурге "Открытая Россия" отметилась, в частности, участием в судьбе Руслана Соколовского. В 2016 году организация выделила 150 тысяч рублей семье ловца покемонов, причислив его к политическими заключенными.

На выборах в Госдуму, состоявшихся в сентябре 2016 года, движение Ходорковского выражало готовность поддержать кандидатов из регионов. Несколько человек воспользовались этой возможностью, однако в нижнюю палату парламента не прошли.

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