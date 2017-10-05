Без причины.

5 октября в Нефтеюганске фельдшеры скорой помощи, прибывшие на вызов, подверглись нападению. Об этом "Уралинформбюро" сообщил главный врач городской станции скорой помощи Александр Мошкин.

"Девушки прибыли на вызов к женщине. Начали оказывать ей медицинскую помощь, когда родственник больной беспричинно набросился на фельдшеров, – рассказал врач. – Мужчина несколько раз ударил медиков. Вел себя агрессивно и по отношению к больной".

Женщины заперлись в одной из комнат квартиры, откуда вызвали помощь. Мужчина тем временем угрожал им расправой. На место прибыли полиция и МЧС. Через 20 минут сотрудники смогли вскрыть железную дверь и попасть в квартиру. Полицейские задержали буяна. Фельдшеры же отправились на медицинское освидетельствование.