×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре напали на бригаду скоройСегодня в 18:10

  • Текст

Без причины.

5 октября в Нефтеюганске фельдшеры скорой помощи, прибывшие на вызов, подверглись нападению. Об этом "Уралинформбюро" сообщил главный врач городской станции скорой помощи Александр Мошкин.

"Девушки прибыли на вызов к женщине. Начали оказывать ей медицинскую помощь, когда родственник больной беспричинно набросился на фельдшеров, – рассказал врач. – Мужчина несколько раз ударил медиков. Вел себя агрессивно и по отношению к больной".

Женщины заперлись в одной из комнат квартиры, откуда вызвали помощь. Мужчина тем временем угрожал им расправой. На место прибыли полиция и МЧС. Через 20 минут сотрудники смогли вскрыть железную дверь и попасть в квартиру. Полицейские задержали буяна. Фельдшеры же отправились на медицинское освидетельствование.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×