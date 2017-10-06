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16 человек погибли в столкновении поезда и пассажирского автобусаСегодня в 08:18

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Во Владимирской области.

В ночь на 6 октября во Владимирской области поезд протаранил пассажирский автобус. Столкновение произошло в 03.39 по местному времени на станции Покров, передает "Уралинформбюро".

"На сегодняшний момент известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи", - цитирует ТАСС главу местной администрации Вячеслава Аракелова.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

В областном управлении МЧС добавили, что автобус ехал из Казахстана, а поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

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