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Японец сжег жену и пятерых детейСегодня в 10:08

Пока они спали.

Житель японского города Хитати ранним утром 6 октября поджег дом, в котором жил с женой и пятью детьми от 3 до 11 лет. Все, кроме отца семейства, погибли, сообщает местный телеканал TBS.

Пожарные прибыли к трехэтажному жилому дому, в котором и загорелась одна из квартир, очень быстро. Также оперативно специалисты справились с огнем.

Старшую девочку, которая выжила в пожаре, экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Предполагаемый поджигатель пришел в полицию сам. Им оказался 30-летний многодетный отец, который признался в содеянном, передает "Уралинформбюро".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
они везде Сегодня в 11:23

В Японии тоже есть психи

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