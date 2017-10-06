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Упавший на рельсы мужчина блокировал работу метро ЕкатеринбургаСегодня в 10:34

На станциях Чкаловская и Ботаническая.

Утром 6 октября в метрополитене Екатеринбурга на рельсы упал мужчина. Инцидент произошел на станции Чкаловская, передает "Уралинформбюро".

В приемной директора подземки сообщили, что мужчина не получил никаких травм. Ему помогли выбраться на перрон и доставили в отдел полиции. "Задержка поездов составила не более 15 минут", - уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы УМВД по уральской столицы, мужчине стало плохо, у него потемнело в глазах, поэтому он упал с перрона. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Из-за инцидента в утренний час пик составы в метрополитене уральской столицы ходили с опозданием.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
злая птица Сегодня в 11:22

Станции метро должны быть с ограждениями, такие станции есть, например. в Питере. Поезд приезжает и только после этого открываются двери на станции для входа в поезд, всё делается тютелька в тютельку. Зачем строить такие станции с открытыми путями? Сколько уже людей попадалО на рельсу под поезда и сколько ещё упадут? А вам, пассажиры, сколько раз надо говорить, чтобы поезд ждали не рядом с путями. Скамеечки есть на станциях, вот на них и сидите или рядом стойте. На тех скамеечках всегда или почти всегда место есть посидеть.

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