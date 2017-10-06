На станциях Чкаловская и Ботаническая.

Утром 6 октября в метрополитене Екатеринбурга на рельсы упал мужчина. Инцидент произошел на станции Чкаловская, передает "Уралинформбюро".

В приемной директора подземки сообщили, что мужчина не получил никаких травм. Ему помогли выбраться на перрон и доставили в отдел полиции. "Задержка поездов составила не более 15 минут", - уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы УМВД по уральской столицы, мужчине стало плохо, у него потемнело в глазах, поэтому он упал с перрона. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Из-за инцидента в утренний час пик составы в метрополитене уральской столицы ходили с опозданием.