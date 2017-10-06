И соцработника.

Пожилая японка-инвалид погибла из-за нападения стаи шершней-гигантов. Об этом сообщают местное агентство Киодо.

Несчастный случай произошел в городе Одзу. Там 87-летнюю женщину в инвалидной коляске на улице атаковали насекомые. Пожилая дама была в сопровождении сотрудника соцслужбы, который также также подвергся нападению. Шершни-судзумэбати жалили потерпевших около 50 минут, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что эти гигантские насекомые опасны для человека из-за своего яда, который вызывает острую аллергическую реакцию.