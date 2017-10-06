Он в тяжелом состоянии.

8-летний житель Копейска серьезно пострадал в результате нападения собак. Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, нападение произошло вечером 5 октября 2017 года в частном секторе. Ребенок шел с работы матери, когда на него набросились агрессивные животные.

Отогнать псов и спасти мальчика сумел случайный прохожий. По его словам, это были собаки бойцовских пород, предположительно, питбультерьер и стаффордширский терьер.

Ребенок со скальпированными ранами головы, рук и ног был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Состояние школьника оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск опасных животных и их хозяина. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.