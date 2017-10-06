В самом центре города.

В центре Петропавловска водитель легковушки провалился в яму с кипятком. По сообщению "Пятого канала", вода вылилась на улицу из-за прорыва трубы.

Из-за пара, которым заволокло улицу, водитель не увидел дыру в асфальте, передает "Уралинформбюро". Прохожие быстро вытащили мужчину и его пассажиров из автомобиля, никто не пострадал.

Однако машина около часа находилась в кипятке. Теперь ей потребуется дорогой ремонт.