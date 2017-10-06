В Иркутской области медведь напал на подросткаСегодня в 14:36
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В центре города.
На центральной улице Нижнеудинска (Иркутская область) медведь напал на 17-летнего парня. Зверь бросился ему на спину, но юноша смог сбросить косолапого. После инцидента медведь убежал, пишут местные СМИ. Очевидцы вызвали полицию. Госпитализации пострадавшему не понадобилось, он отделался царапинами.
Сотрудники спецслужб застрелили дикое животное, представлявшее угрозу жителям, сообщает "Уралинформбюро". Эксперты полагают, что медведь был болен, поэтому и вышел в город. Здоровые животные в это время года сыты и готовятся к спячке.
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