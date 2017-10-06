Возбуждено уголовное дело.

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке. Следователи подозревают, что были нарушены правила безопасности при ведении работ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел 1 октября 2017 года на стройплощадке на улице Пермякова. Около 11 часов утра 55-летний работник упал с высоты 4 этажа. Мужчина скончался на месте.