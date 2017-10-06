И рухнул в Какву.

Часть жителей свердловского села Филькино (Серовский ГО) оказалась отрезаны от большой земли. Единственный автомобильный мост через реку Каква, соединяющий две части населенного пункта, проломил КамАЗ. Деревянная конструкция не выдержала веса машины, груженной щебнем, и та рухнула в воду.

Происшествие случилось вечером 5 октября. Как сообщили "Уралинформбюро" в территориальном отделе администрации Серовского ГО в селе Филькино, грузовик, принадлежащий частному лицу, еще утром лежал в реке. Днем "вызволять" его из Каквы отправили трелевочник.



Фото: "Взаимопомощь на дорогах (Серов)"/"ВКонтакте"

Тем временем управление капитального строительства города Серова занимается осмотром разрушенного моста и оценкой ущерба. Ему же придется восстанавливать путепровод.