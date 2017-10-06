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Таджикистанец расстрелял семью из-за наследстваСегодня в 17:07

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И пырнул ножом младенца.

Житель таджикистанского Хорога попытался убить свою семью из-за наследства. Мужчина заявился к родственникам в гости, а затем начал стрелять.

Под пули попала его невестка, ее мать, а также дядя брата. После этого злоумышленник ударил ножом своего племянника-младенца.

По данным местных СМИ, несколько лет назад таджикистанец проиграл невестке суд из-за квартиры, которую должен был получить в Хороге. Несогласный с вердиктом мужчина решил отомстить.

От полученных травм на месте происшествия умерла мать жены брата. Остальных потерпевших госпитализировали, ребенка сейчас оперируют.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Таджикистана, двое подозреваемых по делу уже задержаны.

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