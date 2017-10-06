В Екатеринбурге 40 человек госпитализированы с менингитом Сегодня в 17:02
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Начата проверка.
В больницы Екатеринбурга попали 40 человек, проживающих в частном секторе Верх-Исетского района города. У всех – признаки инфекционного заболевания, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Зарегистрировано 18 очагов заболевания. В частности, госпитализированы взрослые и дети с улиц Шекспира, Краснокамской, переулка Скоростного и некоторых других.
К прокурорской проверке привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты изучат качество питьевой воды, используемой в семьях пострадавших, а также выяснят, при каких обстоятельствах заболели жители района. Пробы воды из подземных скважин микрорайона, в котором проживают пострадавшие, уже находятся на исследовании.
В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что предположительный диагноз заболевших - "Менингит". По факту произошедшего ведомство начало доследственную проверку.
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