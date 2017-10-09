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На Среднем Урале в ДТП погиб человекСегодня в 08:19

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Виновник аварии выглядел нетрезвым.

В Каменске-Уральском на улице Ленина в ДТП погиб человек, еще двое получили травмы. 7 октября в 22.05 в районе дома №56 столкнулись два ВАЗа и Toyota Auris, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД.

По официальным данным, 25-летний ВАЗ-2110 не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую японскую машину, которой управляла 37-летняя женщина. После столкновения "десятка" влетела в дерево, а Toyota выкинуло на встречку, где она столкнулась с ВАЗ-2107.

В "семерке" ехала супружеская пара. Они и водитель "десятки" госпитализированы. Ночью в больнице 58-летний водитель ВАЗ-2107 от полученных травм скончался.

"В ходе оформления материалов дорожно-транспортного происшествия установлено, что у водителя ВАЗ-2110 имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался", - отметили в пресс-службе ведомства.

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