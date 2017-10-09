Его личность неизвестна.

Утром 8 октября на 134 километре трассы Екатеринбург - Серов в аварии погиб пешеход. Мужчина переходит дорогу в неустановленном месте, когда его сбил автомобиль Mersedes Bentz. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Иномарка двигалась в сторону Екатеринбурга. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, до приезда медиков. Его личность сейчас устанавливается. На вид мужчине около 30 лет, рост 170 сантиметров, волосы темные. Был одет в куртку спортивную черного цвета, темные штаны и черные кроссовки.