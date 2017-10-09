Водитель и пассажир погибли.

Утром 7 октября 2017 года на трассе "Душанбе – Худжанд" грузовик MAN упал с 40-метрового обрыва. В пресс-службе МВД Таджикистана сообщили "Уралинформбюро" что, 28-летний водитель машины потерял контроль над управлением.

ДТП произошло на территории сельского джамоата Шахристон. Водитель тяжеловоза и его 43-летний пассажир погибли на месте.