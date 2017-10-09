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На самой аварийной трассе Киргизии погибли пять человекСегодня в 10:59

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Еще пятеро госпитализированы.

На юге Киргизии столкнулись легковушка "Хонда Фит" и грузовик "Вольво". В аварии погибли пять человек: трое скончались на месте, еще двое умерли по пути в больницу, сообщают "Известия".

ДТП произошло днем 8 октября в Джалал-Абадской области на 423 километре дороги Бишкек – Ош. По данным ТАСС, эта трасса является самой аварийной в стране.

Все погибшие ехали в легковом автомобиле, еще пятеро пострадавших, которых доставили к врачам, находились в грузовой машине, передает "Уралинформбюро". Сообщается, что специалисты проведут ряд экспертиз по факту аварии. Возбуждено уголовное дело.

Стоит напомнить, что 7 октября в селе Садовое Чуйской области в ДТП погиб вице-премьер Киргизии Темир Джумкадыров. Его машина столкнулась с КамАЗом.

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