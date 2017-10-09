Из-за непотушенной сигареты.

В селе Черемисское Режевского района на пожаре в деревянном доме погибли пять человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Деревянный одноэтажный дом вспыхнул ночью 9 октября. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в огне погибли местные жители - братья 68 и 66 лет и их приятели 61, 53 и 41 года. По словам официального представителя ведомства Валерия Горелых, скорее всего, кто-то из компании получил пенсию и решил обмыть ее с товарищами, а после застолья мужчины уснули, оставив непотушенную сигарету.



Фото: В.Н. Горелых

"Точную причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза", – подчеркнул Горелых.

По предварительным данным, мужчины погибли от отравления угарным газом. Расследование ведут местная полиция, органы МЧС и Следственного комитета.

В пресс-службе областной прокуратуры заявили "Уралинформбюро", что взяли на контроль проведение доследственной проверки по факту происшествия. В ведомстве подчеркнули, что рассматриваются все возможные причины пожара. Вероятно, что огонь занялся в надворных постройках, вплотную примыкающих к жилым помещениям.