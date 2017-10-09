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Южноуралец несколько лет жил на "пороховой бочке"Сегодня в 11:46

  • Текст

Не зная о взрывоопасных химикатах в погребе.

Житель Златоуста нашел в погребе своего дома склад опасных химикатов. В пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области сообщили "Уралинформбюро", что в подвальном помещении обнаружено 60 банок с различными взрыво- и пожароопасными веществами.

Владелец дома купил строение четыре года назад и до сих пор ни разу не спускался в погреб. Там, как выяснилось, хранились красный фосфор, литий, алюминиево-магниевый порошок, а также металлические кальций и натрий.

Сведения о химикатах передали в МКУ "Гражданская защита Златоустовского городского округа".

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