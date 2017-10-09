Чтобы не попасться полиции.

Пьяный таксист из Киева пытался съесть ключи от машины, чтобы отвязаться от полиции. Как пишет Life, 38-летний мужчина честно признался, что выпил "четыре бутылки светлого пива", однако результаты тестирования на опьянение его удивили. Норма содержания алкоголя в крови задержанного была превышена в 9 раз.

Полиция гонялась за выпившим мужчиной около 10 минут по всему Минскому массиву. Сначала он передвигался на автомобиле: даже проехал на запрещающий сигнал светофора и прокатился по детской площадке. Затем таксист решил, что пешком точно сумеет скрыться. Он припарковал машину и побежал по тротуарам. В руке у него была улика: ключи от авто. От них он и постарался избавиться.

Также выяснилось, что водительских прав таксиста уже лишили – и тоже за нетрезвое вождение, передает "Уралинформбюро".

Теперь горе-водителю грозит штраф в 40 тысяч гривен (90 тысяч рублей).