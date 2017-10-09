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На Южном Урале неизвестный насмерть сбил мужчинуСегодня в 14:11

  • Текст

И скрылся.

7 октября 2017 года на 17 километре трассы между селами Ситцево и Абдурахманово в Челябинской области неизвестный водитель насмерть сбил 32-летнего мужчину.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили "Уралинформбюро", что злоумышленник скрылся с места аварии. Сейчас его ищут.

Свидетелей ДТП просят обращаться по телефонам 8 (351 56) 3-13-36 и 8(351 56) 3-18-05.

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