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Двухлетняя тюменка обожгла лицо спиралью обогревателяСегодня в 18:49

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Упавшего на нее с телевизора.

В Тюмени двухлетняя девочка получила ожог лица, уронив на себя работающий обогреватель.

В первом часу ночи 7 октября расшалившаяся малышка толкнула тумбочку, на которой стоял телевизор, а на нем включенный обогреватель. "Пирамида" рухнула на ребенка - раскаленная открытая спираль пришлась на лицо, передает "Уралинформбюро".

Пока мама девочки вызывала скорую, глава семейства обработал рану противоожоговым средством и дал дочери обезболивающее. Спустя 6 минут прибыли медики и увезли малышку в ОКБ №1 в состоянии средней степени тяжести, пишет Tumix.ru со ссылкой на пресс-службу ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

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