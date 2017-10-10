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В Тюменской области на борту вертолета санавиации умер ребенокСегодня в 08:55

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Упавший в кастрюлю с кипятком.

Двухлетний мальчик умер на руках медиков санавиации в Тюменской области. Ребенка перевозили в больницу с ожогами 70% тела, передает "Уралинформбюро".

Серьезные травмы мальчик получил дома, на кухне, еще 8 октября. Он попятился назад, споткнулся и упал в кастрюлю с кипятком, которая стояла на полу.

Ребенка госпитализировали в тобольскую областную больницу №3, однако, на следующий день его состояние ухудшилось. Медики приняли решение перевезти пациента в Тюмень, в ожоговое отделение областной клиники. Он не перенес перелета и скончался на борт вертолета "МИ-8".

Гибелью двухлетнего малыша заинтересовался Тюменский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, начав доследственную проверку. "Уже опрошены родители погибшего ребенка, врач ГБУЗ ТО "ОБ №3 г. Тобольска", изъята медицинская документация. Также осмотрен салон вертолета", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход проверки находится на особом контроле.

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