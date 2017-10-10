В Тюменской области на борту вертолета санавиации умер ребенокСегодня в 08:55
- Текст
Упавший в кастрюлю с кипятком.
Двухлетний мальчик умер на руках медиков санавиации в Тюменской области. Ребенка перевозили в больницу с ожогами 70% тела, передает "Уралинформбюро".
Серьезные травмы мальчик получил дома, на кухне, еще 8 октября. Он попятился назад, споткнулся и упал в кастрюлю с кипятком, которая стояла на полу.
Ребенка госпитализировали в тобольскую областную больницу №3, однако, на следующий день его состояние ухудшилось. Медики приняли решение перевезти пациента в Тюмень, в ожоговое отделение областной клиники. Он не перенес перелета и скончался на борт вертолета "МИ-8".
Гибелью двухлетнего малыша заинтересовался Тюменский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, начав доследственную проверку. "Уже опрошены родители погибшего ребенка, врач ГБУЗ ТО "ОБ №3 г. Тобольска", изъята медицинская документация. Также осмотрен салон вертолета", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ход проверки находится на особом контроле.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:55
В Тюменской области на борту вертолета санавиации умер ребенок
Упавший в кастрюлю с кипятком.Сегодня в 08:47
Минтранс добавил авиапассажирам багажа
На "безбагажных" тарифах.Сегодня в 08:32
Ростуризм просит россиян не ехать во Францию и Италию
Из-за забастовок.Сегодня в 08:14
Туман изменил расписание полетов в Кольцово
Отложен прилет трех рейсов.09 октября в 20:03
211 школьников скончались на уроках физкультуры
За два года.09 октября в 19:49
Украинцам запретят ездить в Россию
За дело взялась Верховная Рада.09 октября в 19:32
Звезде "Стартрека" поставили памятник в Лос-Анджелесе
На Голливудском кладбище.09 октября в 19:20
На Среднем Урале наступила "дольче вита"
Сахар подешевел на 16,5%.09 октября в 18:49
Двухлетняя тюменка обожгла лицо спиралью обогревателя
Упавшего на нее с телевизора.09 октября в 18:47
Публичный Wi-Fi привяжут к Госуслугам
Ради популяризации ЕСИА.09 октября в 18:44
Сергей Неверов возглавил фракцию единороссов в Госдуме
После одобрения Медведевым и Путиным.09 октября в 18:39
На Южном Урале экс-сотрудники ИК-2 пойдут под суд за смерть зэка
Осужденный задохнулся.09 октября в 18:22
Ионин или "варяг": свердловские эсеры ждут нового руководителя
Преемника Буркова ждут в течение месяца.09 октября в 17:58
Президент Киргизии передумал встречаться с Путиным в Сочи
Чтобы избежать беспорядков в стране.09 октября в 17:54
Ефименко предъявили окончательное обвинение в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ
И денежных махинациях.
Главные новости
- Сегодня в 08:47Минтранс добавил авиапассажирам багажа
- Сегодня в 08:14Туман изменил расписание полетов в Кольцово
- 09 октября в 17:07Главный свердловский эсер Бурков возглавил Омскую область
- 09 октября в 15:08Депутат свердловского ЗакСо Вегнер готов подхватить Белоярский
- 09 октября в 14:48Зазеленевший пруд под Нижним Тагилом привлек внимание прокуратуры
Аналитика
Храму закон не писан
В Екатеринбурге.
50 минут гласности Генпрокуратуры
Дали почву для прогноза.
Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой
В Югре отвернулись от жертв ДТП.