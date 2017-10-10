Пострадали трое.

Вечером 9 октября в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта столкнулись "Дэу Нексия" и "Газель". 24-летний водитель легковушки со стажем вождения 13 дней выехал на встречную полосу, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Пострадали оба водителя и пассажир "Газели". Пострадавшим оказывали помощь спасатели. Они госпитализированы с различными травмами.