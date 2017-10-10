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Пенсионер насмерть замерз в сараеСегодня в 10:55

На труп наткнулась его подруга.

В Казахстане 69-летний мужчина замерз насмерть в собственном сарае. Тело пенсионера утром обнаружила его сожительница.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Акмолинской области, признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было. По данным судмедэкспертизы, гибель наступила в результате переохлаждения.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
КАК? Сегодня в 12:05

жена выгнала? Или недоперепил? Или сознание потерял от болезни?

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