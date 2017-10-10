Экипаж погиб.

На сирийском аэродроме Хмеймим при разгоне на взлет разбился российский бомбардировщик Су-24. Самолет отправлялся на боевое задание, но выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не успел катапультироваться и погиб. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны России. Возможная причина аварии – техническая неисправность машины.

Хмеймим – российская авиабаза в провинции Латакия, передает "Уралинформбюро". Оттуда самолеты Воздушно-космических сил РФ наносят удары по боевикам запрещенной в России организации ИГИЛ.