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В Коркино следователи проверяют причины гибели младенцаСегодня в 15:02

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Второго за осень.

Следователи проводят проверку по факту смерти младенца в одном из домов города Коркино. Тело 3-месячного мальчика обнаружила его мать.

Трагедия произошла 6 октября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. "При осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что это уже второй случай неожиданной смерти младенца, зафиксированный нынешней осенью в Коркино. 17 сентября в городе также умер новорожденный мальчик.

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