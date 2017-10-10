Под рухнувшей стеной.

Днем 10 октября при взрыве газа в пермском селе Плишкари погибла женщина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Взрыв произошел в частном одноэтажном трехквартирном доме на улице Советская. Сообщение в оперативную службу МЧС поступило в 12.10. Хлопок газа прошел без горения. Но ударная волна разрушила центральную часть наружной стены и кровли в средней квартире. Тело погибшей спасатели обнаружили при разборе завалов. Еще три человека получили травмы.

На месте работают оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, представители администрации и полиции.