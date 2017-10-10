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Минивэн перевернул грузовик на трассе под Челябинском Сегодня в 17:28

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Семь пострадавших, виновник - в розыске.

7 человек были отправлены на больничные койки после ДТП на объездной дороге под Челябинском. Утром 10 октября на 27-м километре трассы "Западный обход Челябинска" микроавтобус Honda с пассажирами столкнулся с грузовиком, передает "Уралинформбюро".

По словам очевидцев, в минивэне с иностранными номерами ехали граждане Киргизии. На место ДТП прибыли 4 бригады скорой помощи, пострадавших доставили в две челябинские клиники.

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД РФ по Южному Уралу, по предварительным данным, в происшествии виноват водитель микроавтобуса. С места аварии мужчина скрылся и сейчас он объявлен в розыск.

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