Более 30 - в тяжелом состоянии.

Порядка 300 школьников отравились на севере Индии. По предварительным данным, учащиеся надышались газом с предприятия по производству сахара, расположенного рядом со школой. Об этом сообщает телеканал NDTV.

ЧП произошло в городе Шамли штата Уттар-Прадеш. Школьники почувствовали себя плохо утром 10 октября 2017 года. Учащиеся стали жаловаться на тошноту, боли в животе, головокружение и жжение в глазах. Состояние свыше 30 детей оценивается как тяжелое.

Возможно, на заводе произошла утечка химиката. Полицейские проводят проверку.

Стоит напомнить, что массовое отравление школьников в Индии произошло в 2013 году в штате Бихар. Учащихся накормили бесплатными обедами, пропитанными химией. Тогда пострадало свыше 80 детей, 20 погибли.

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