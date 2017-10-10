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В Прикамье под завалами разрушенного дома обнаружили второго погибшегоСегодня в 18:28

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Под бетонной плитой.

В Еловском районе (Пермский край) под завалами разрушенного ударной волной дома спасатели обнаружили второго погибшего.

"Ведутся работы по извлечению тела из-под бетонной плиты", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Взрыв газа произошел днем 10 октября 2017 года в частном трехквартирном доме на улице Советская в селе Плишкари. Ударная волна разрушила центральную часть наружной стены и кровли в средней квартире.

При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Еще 3 человек получили травмы. Всего в доме проживало 6 человек.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Ранее по теме:
В Прикамье при взрыве газа погибла женщина

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