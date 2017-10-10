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Следователи разыскивают напавшего на девочку тюменцаСегодня в 18:49

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Школьница сумела вырваться и убежать.

В Тюменской области объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, днем 9 октября 2017 года в подъезде дома на улице 30 лет Победы в Тюмени неизвестный мужчина напал на 9-летнюю девочку. Школьница сумела вырваться и убежать. Мужчина после нападения скрылся. На основании показаний ребенка был составлен рисованный портрет преступника.


Фото: СУ СКР по Тюменской области

"На вид ему 40-45 лет, славянской внешности, рост около 175 сантиметров. Особые приметы: левый глаз размыт. Был одет в куртку и брюки черного цвета", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи и полицейские просят всех, кто опознал данного человека, обращаться в правоохранительные органы.

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