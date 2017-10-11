Полевской тракт заволокло дымом10 октября в 19:15
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С тлеющей свалки.
Свердловчане жалуются на плохую видимость на Полевском тракте. По их словам, дорогу заволокло дымом.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, дым образовался из-за пожара на свалке на 21-м километре тракта.
"Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано. Проводится проливка. На месте работают сотрудники администрации района, а также спецтехника: 8 самосвалов, 2 машины для проливки и бульдозер", - уточнили в ведомстве.
Свалка горит уже третий день, с 7 октября 2017 года. Ранее на месте работали подразделения ГУ МЧС и частной пожарной охраны. Ожидается, что до завтра будет все ликвидировано.
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