С тлеющей свалки.

Свердловчане жалуются на плохую видимость на Полевском тракте. По их словам, дорогу заволокло дымом.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, дым образовался из-за пожара на свалке на 21-м километре тракта.

"Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано. Проводится проливка. На месте работают сотрудники администрации района, а также спецтехника: 8 самосвалов, 2 машины для проливки и бульдозер", - уточнили в ведомстве.

Свалка горит уже третий день, с 7 октября 2017 года. Ранее на месте работали подразделения ГУ МЧС и частной пожарной охраны. Ожидается, что до завтра будет все ликвидировано.