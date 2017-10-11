Далеко не уехал.

В Ирбитском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в угоне трактора. Таким образом нетрезвый свердловчанин пытался добраться до дома, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В правоохранительные органы обратилась жительница поселка Лесной, которая сообщила, что неизвестный мужчина пытается угнать трактор ее мужа. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. За рулем сельскохозяйственной техники оказался 45-летний, нигде не работающий житель поселка Спутник.

Выяснилось, что свердловчанин распивал спиртное в гостях у знакомых в Лесном, после чего собрался домой в соседний поселок. Заметив во дворе одного из домов трактор МТЗ-82, он решил доехать на нем до ближайшей автобусной остановки.

Помимо того, что мужчина был пьян, его водительское удостоверение оказалось просрочено.

За нарушение ПДД водителю грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "угон", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.